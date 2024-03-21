Полиция задержала главу департамента Минэкономики по Северному Кавказу

Фото: economy.gov.ru

Полиция задержала директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития Игоря Храновского. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

По информации собеседника издания, мужчину задержали в связи с подозрениями в хищении бюджетных средств. При этом в пресс-службе министерства уточнили, что оказывают содействие следствию.

Департамент занимается привлечением инвестиций, а также решает торгово-экономические и туристические вопросы. Храновский руководил им с 2021 года. В 2015–2018 годах он был зампредом правительства Ингушетии, до этого – зампредом республики при президенте России.

Ранее стало известно, что министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов задержан. Руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов при этом не уточнил, что послужило поводом для задержания.



"Московский патруль": в суд доставили зампредседателя правительства Ленобласти