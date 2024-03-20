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Задержан министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергея Нешумова.

Он подтвердил журналистам факт задержания, однако не уточнил, что послужило поводом для этого.

Накануне правоохранители в Иркутской области задержали вице-мэра Тулуна по подозрению в превышении должностных полномочий и мошенничестве. По данным следствия, подозреваемая с 2019 по 2021 год начисляла подчиненным завышенные премии, после чего заставляла сотрудников передавать ей часть выплаченных средств.

До этого экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимира Осипова обвинили в превышении должностных полномочий и организации неправомерного оборота средств платежей.

По данным следствия, он заключил муниципальный контракт на выполнение работ в Чебоксарах с фирмой, которой руководит его знакомый. При этом организация не соответствовала условиям закупки.



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