Замминистра связи Ростовской области задержан по делу о злоупотреблении полномочиями

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Силовики задержали замминистра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, который подозревается в злоупотреблении полномочиями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ.

По данным службы, под предлогом перехода на российское ПО министерство заключило госконтракт на предоставление лицензий для использования ПО с опцией "Редактирование файлов системы документооборота "Дело" на сумму 59,99 миллиона рублей. Однако была поставлена лицензия для работы с офисным редактором "Мой офис", стоимость которой в четыре раза меньше.

Возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

Ранее задержали замгубернатора – министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского. Расследование ведется в рамках возбужденного уголовного дела о превышении полномочий.

По информации правоохранителей, Рачаловский знал о тяжелом финансовом положении нескольких предприятий и поручил своим подчиненным выделить средства господдержки. Чиновник осознавал незаконность своих действий. В результате получателей субсидий объявили банкротами, а 155,2 миллиона рублей были похищены. Общий ущерб, нанесенный Рачаловским, оценивается почти в 156 миллионов рублей.