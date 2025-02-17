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17 февраля, 10:19

Происшествия

Ущерб по делу замгубернатора Ростовской области составил почти 156 млн руб

Фото: РИА Новости/Александр Блотницкий

Ущерб по уголовному делу, возбужденному в отношении заместителя губернатора – министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского, составляет почти 156 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

Расследование ведется в рамках уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий. По данным правоохранителей, чиновник пошел на преступление в ходе реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Выяснилось, что фигурант, которому было известно о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий, поручил своим подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. При этом Рачаловский осознавал незаконность выделения средств господдержки. В результате получатели субсидий были объявлены банкротами, а денежные средства в размере 155,2 миллиона рублей оказались похищены.

Рачаловского задержали 17 февраля. Проводятся следственные действия. Власти региона оказывают содействие следствию, уточнили в пресс-центре правительства Ростовской области.

Ранее уголовное дело по той же статье было возбуждено в отношении другого замгубернатора региона – министра финансов Лилии Федотовой. Суд 4 февраля решил арестовать ее на 2 месяца.

По данным следствия, она с учетом остатка бюджетных средств решила привлечь для нужд региона кредиты в размере 12 миллиардов рублей по ставкам выше 6% годовых. Действия были совершены в нарушение требований долговой политики области, которая предусматривает возможность привлечения госзайма или коммерческих кредитов по более низким ставкам.

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