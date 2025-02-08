Замминистра здравоохранения Удмуртии задержана по делу о крупной взятке

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Замминистра здравоохранения Удмуртии Наталья Кропочева задержана по делу о крупной взятке. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Следователи возбудили против нее уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Также дело заведено в отношении 59-летней посредницы – знакомой обвиняемой. Женщинам предъявлено обвинение в получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, обвиняемая, которая ранее работала главврачом горбольницы № 2, получила от представителя организации, оказывающей ритуальные услуги, взятку в размере 1,3 миллиона рублей за способствование заключению договора на транспортировку тел умерших из больницы.

Ранее по подозрению во взяточничестве задержали главу Балтийска Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко. По информации следователей, в январе Коваленко передал Мельникову взятку в размере не менее 575 тысяч рублей в обмен на общее покровительство и попустительство по службе. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.