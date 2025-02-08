08 февраля, 10:24Происшествия
Замминистра здравоохранения Удмуртии задержана по делу о крупной взятке
Фото: mzur.ru
Замминистра здравоохранения Удмуртии Наталья Кропочева задержана по делу о крупной взятке. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
Следователи возбудили против нее уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Также дело заведено в отношении 59-летней посредницы – знакомой обвиняемой. Женщинам предъявлено обвинение в получении взятки и посредничестве во взяточничестве.
По версии следствия, обвиняемая, которая ранее работала главврачом горбольницы № 2, получила от представителя организации, оказывающей ритуальные услуги, взятку в размере 1,3 миллиона рублей за способствование заключению договора на транспортировку тел умерших из больницы.
Ранее по подозрению во взяточничестве задержали главу Балтийска Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко. По информации следователей, в январе Коваленко передал Мельникову взятку в размере не менее 575 тысяч рублей в обмен на общее покровительство и попустительство по службе. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
Еще трое посредников задержаны по делу экс-директора "Фонбета" Анохина