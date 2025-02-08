Глава калининградского Балтийска и его заместитель задержаны по делу о взятке

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Глава Балтийска под Калининградом Сергей Мельников и его заместитель Максим Коваленко были задержаны по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ, передает РИА Новости.

По данным следствия, 15 января 2025 года Коваленко передал Мельникову взятку в размере не менее 575 тысяч рублей в обмен на общее покровительство и попустительство по службе.

"Следственными органами СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Балтийского городского округа Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко. Мельников подозревается в получении взятки в крупном размере, а Коваленко – в передаче взятки", – указано в сообщении.

Решение о возбуждении уголовного дела принято на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области.

Ранее Никулинский суд Москвы назначил бывшему зампреду подмосковного правительства и экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрию Куракину 17 лет тюрьмы и штраф в размере 369 миллионов рублей. Такое решение инстанция вынесла по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и взятке в особо крупном размере.

Куракин был задержан и арестован в ноябре прошлого года, а затем его перевели под домашний арест. По версии обвинения, экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ с иными должностными лицами и подведомственными организациями с 2014 года осуществлял незаконную вырубку здорового леса под видом санитарной на территории воинских частей Западного военного округа по поддельным документам.

