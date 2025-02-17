В Омске экс-депутата горсовета Ковалеву обвинили во взятке за помощь в трудоустройстве

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Экс-депутата городского совета Омска Ирину Ковалеву обвинили в получении взятки, передает пресс-служба областного СК РФ.

Следствие выяснило, что с ноября 2022 по апрель 2024 года чиновница, используя свое служебное положение, незаконно получила лично и через посредника в общей сумме более 838 тысяч рублей. За эту сумму она обещала помочь в трудоустройстве на должность помощника депутата и поддержку в дальнейшей работе.

При этом половина заработной платы помощника депутата передавалась обвиняемой в виде взятки, уточнили в ведомстве. В настоящее время правоохранители завершили расследование этого дела и передали его в суд на рассмотрение.

Предварительно, Ковалевой грозит наказание в виде штрафа от 2 до 4 миллионов рублей либо лишение свободы от 7 до 12 лет, добавили в пресс-службе.

Ранее суд арестовал на два месяца бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексея Шипилова по аналогичному. Политик с 2023 по 2024 год получил взятку в размере не менее 7,5 миллиона рублей "за способствование совершению действий в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании".

Отмечается, что подозреваемый дал незаконные указания главе одного из муниципалитета Ханты-Мансийского автономного округа, чтобы тот содействовал переходу многоквартирных домов на обслуживание конкретной управляющей компании.