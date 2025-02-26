Вице-губернатор Вологодской области Алексеев арестован по делу о взятке

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд в Москве арестовал заместителя главы Вологодской области Дениса Алексеева по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Вице-губернатор взят под стражу до 24 апреля 2025 года. Кроме того, за получение взятки в особо крупном размере арестован глава представительства Вологодской области в Москве Кирилл Бочаров.

Адвокаты Алексеева возражали против его ареста и просили суд отправить замгубернатора под домашний арест или избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Сам обвиняемый заявил, что не собирается скрываться или препятствовать следствию. Как отметил вице-губернатор, он постоянно помогает участникам СВО, а на его иждивении находятся дети, члены семьи и несколько инвалидов.

В телеграм-канале Следственного комитета России сообщается, что Алексеев и Бочаров в 2024–2025 годах требовали взятку в 100 миллионов рублей от представителя коммерческой организации, реализующей инвестиционный проект по освоению лесов. Чиновники обещали решить вопрос о восстановлении аренды лесного участка, договор по которой был расторгнут региональным министерством. Представитель компании обратился в полицию, Алексеев и Бочаров при получении части требуемой суммы были задержаны сотрудниками ФСБ.

Ранее Свердловский районный суд Белгорода назначил бывшему мэру города и экс-гендиректору АО "Белгородская ипотечная корпорация" Антону Иванову 10 лет колонии и штраф в 11,3 миллиона рублей по делу о получении взяток в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он получил в качестве взятки машину BMW 320D XDrive, компьютерную технику и телефон.

Между тем управление МВД по Тюменской области начало служебную проверку в связи с тем, что сотрудников дорожно-патрульной службы заподозрили в получении взяток от водителей. Несколько сотрудников МО МВД России "Голышмановский" брали взятки от автомобилистов, которые хотели избежать административной ответственности.