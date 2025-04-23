Суд оставил в СИЗО обвиняемых в злоупотреблении полномочиями трех топ-менеджеров "Роснано"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении срока содержания под стражей для трех руководителей управляющей компании "Роснано", передает ТАСС, ссылаясь на данные судебной инстанции.

Таким образом, апелляционные жалобы защиты и обвиняемых были отклонены. При этом в жалобах юристы подсудимых утверждают, что расследование уголовного дела ведется неэффективно.

Более того, защита настаивает, что продление сроков ареста не имеет под собой оснований и является незаконным, в связи с чем адвокаты просят изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий.

О задержании сотрудников "Роснано" по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями стало известно 31 января. Под стражу взяли бывшего заместителя председателя правления – исполнительного директора "Роснано" Бориса Подольского, директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона "Роснано" Марину Касенкову и управляющего директора по финансам Артура Галстяна.

По версии следствия, в 2017 году фигуранты для сокрытия неудовлетворительных результатов деятельности компании предоставили акционеру общества в лице России недостоверные сведения о финансовом положении "Роснано". Это позволило привлечь дополнительное финансирование в размере более 43 миллиардов рублей.

В Кремле комментировать их задержание отказались. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков аргументировал это тем, что следственные действия по данному делу еще не завершены.

