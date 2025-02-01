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01 февраля, 15:14

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Суд арестовал экс-замглавы "Роснано" Подольского

Суд арестовал второго топ-менеджера "Роснано"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский суд Москвы арестовал бывшего заместителя председателя правления – исполнительного директора "Роснано" Бориса Подольского. Он проходит обвиняемым по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Он пробудет под арестом 1 месяц и 28 суток. Соответствующим решением инстанция удовлетворила ходатайство органов предварительного расследования.

Ранее 1 февраля такое же решение суд принял относительно директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона "Роснано" Марины Касенковой.

О задержании сотрудников "Роснано" по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями стало известно 31 января. Помимо Подольского и Касенковой, под стражу взяли управляющего директора по финансам Артура Галстяна.

По версии следствия, в 2017 году они для сокрытия неудовлетворительных результатов деятельности компании предоставили акционеру общества в лице России недостоверные сведения о финансовом положении "Роснано". Это позволило привлечь дополнительное финансирование в размере более 43 миллиардов рублей.

В Кремле комментировать их задержание отказались. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков аргументировал это тем, что следственные действия по данному делу еще не завершены.

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