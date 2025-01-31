Директор РАЭК Гребенников арестован по статье о наркотиках

Фото: ТАСС/Алена Бжахова

Тверской суд Москвы заключил под стражу директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по делу о наркотиках. Информация об этом есть в карточке уголовного дела.

Гребенникову вменяют незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере. По этой статье ему может грозить наказание до 15 лет лишения свободы.

Мужчина, согласно данным карточки, арестован 25 января, а 29 января вступило в силу решение об избрании ему меры пресечения.

До этого в столице задержали троих сотрудников "Роснано" в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, в 2017 году для сокрытия неудовлетворительных результатов экономической деятельности компании злоумышленники предоставили единственному акционеру общества в лице России недостоверные сведения о финансовом положении "Роснано".

В октябре 2024 года сообщалось о хищении из бюджетных средств свыше 13 миллиардов рублей, которые должны были быть потрачены на создание российского планшета. Правоохранители установили причастность к преступлению бывшего гендиректора "Пластик Лоджик" Бориса Галкина, чья компания была учреждена "Роснано".

