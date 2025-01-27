Суд продлил срок содержания под стражей бывшему топ-менеджеру "Роснано" Кушнареву

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский районный суд Москвы продлил бывшему топ-менеджеру "Роснано" Кушнареву Андрею меру пресечения по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.



"Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении Кушнарева Андрея Алексеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, на срок 03 месяца 00 суток", – говорится в сообщении.

Отмечается, что суд также отказался изменить фигуранту ранее избранную меру пресечения на домашний арест.

Ранее был задержан генеральный директор компании "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями во время строительства фортификационных сооружений в приграничье. Это привело к необоснованным тратам средств из бюджета в размере более 173 миллионов рублей.