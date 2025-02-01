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01 февраля, 13:31

Происшествия

Суд арестовал топ-менеджера "Роснано" Касенкову

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский суд Москвы принял решение об аресте директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона "Роснано" Марины Касенковой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Она проходит обвиняемой по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Таким образом инстанция удовлетворила ходатайство органов предварительного расследования.

Под стражей ей предстоит провести 1 месяц и 28 суток.

О задержании сотрудников "Роснано" по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями стало известно 31 января. В частности, по стражу взяли замруководителя организации – исполнительного директора Бориса Подольского, управляющего директора по финансам Артура Галстяна и Касенкову.

По версии следствия, в 2017 году они для сокрытия неудовлетворительных результатов деятельности компании предоставили акционеру общества в лице России недостоверные сведения о финансовом положении "Роснано". Это позволило привлечь дополнительное финансирование в размере более 43 миллиардов рублей.

В Кремле комментировать их задержание отказались. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков аргументировал это тем, что следственные действия по данному делу еще не завершены.

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