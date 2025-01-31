Песков заявил, что не может комментировать задержание топ-менеджеров "Роснано"

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать задержание трех сотрудников "Роснано" по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

"Нет, это следственные действия, мы не можем их комментировать", – заявил он.

О задержании сотрудников стало известно 31 января. Ими оказались замруководителя ООО "УК "Роснано" – исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, а также директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.

По версии следствия, в 2017 году они для сокрытия неудовлетворительных результатов деятельности компании предоставили акционеру общества в лице России недостоверные сведения о финансовом положении "Роснано". Это позволило привлечь дополнительное финансирование в размере более 43 миллиардов рублей.

