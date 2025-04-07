В Кремле отказались комментировать иск "Роснано" к Чубайсу

Фото: kremlin.ru

Кремль не комментирует арест имущества экс-руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса по иску компании. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Это связано с судебными разбирательствами, и мы никоим образом не будем их комментировать", – подчеркнул официальный представитель Кремля.

5 апреля Арбитражный суд Москвы по иску "Роснано" наложил арест на денежные средства и иное имущество Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 миллиарда рублей.

Согласно документам, компания также подала иск к Юрию Удальцову, Олегу Киселеву, Борису Подольскому, Герману Пихою, Дмитрию Пимкину, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину "о солидарном взыскании убытков в размере 3,892 миллиарда рублей и 20,4 миллиона долларов.

Кроме того, компания написала заявление о принятии мер и наложении ареста на денежные средства близких родственников ответчиков.

Между тем сам Чубайс, по информации некоторых СМИ, уехал из России в 2022 году, когда покинул пост спецпредставителя президента России. Позже выяснилось, что он вернулся в Израиль.

Владимир Путин, комментируя фотографии Чубайса оттуда, заявил, что тот "удрал и прячется", вероятно, из-за уголовных дел, связанных с большой финансовой дырой в компании, которую он возглавлял.