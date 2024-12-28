Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже имущества на 5 млн руб

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Бывший глава компании "Роснано" Анатолий Чубайс понизил требования к фигурантам дела о краже его имущества на 5 миллионов рублей, до 65 миллионов. Об этом со ссылкой на адвоката одного из подсудимых сообщает ТАСС.

"На последнем заседании в Хамовническом районном суде прокурор огласила показания потерпевшего Чубайса, согласно которым он снизил свои исковые требования в качестве потерпевшей стороны, ранее заявившей иск к нашим подзащитным на сумму 70 миллионов рублей. Теперь эта сумма составляет около 65 миллионов рублей", – рассказал он.

В остальном же требования Чубайса не изменились. Сам он покинул страну и настаивает на привлечении фигурантов к уголовной ответственности из-за рубежа. Интересы Чубайса представляют адвокаты Ольга Козырева и Владимир Васильцов.

В июле Хамовнический суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о краже у Чубайса имущества. Его основным фигурантом является бывший деловой партнер Илья Сучков.

Уголовное дело возбудила подмосковная полиция еще в 2017 году. Чубайс тогда написал заявление о краже имущества из жилого комплекса, расположенного в деревне Переделки в Одинцовском районе, куда входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок.

Во время заседания суда все фигуранты дела заявили, что категорически не признают свою вину.

