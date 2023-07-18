Дело о краже имущества Чубайса передали на новое рассмотрение в Хамовнический суд Москвы

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Мосгорсуд вернул уголовное дело о краже имущества у бывшего гендиректора компании "Роснано" Анатолия Чубайса обратно в Хамовнический суд Москвы на новое рассмотрение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Вячеслава Макарова.

Он добавил, что адвокаты подсудимых не согласились с данным решением суда и заявили, что обжалуют его в кассационной инстанции.

21 июля Хамовнический суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о краже у Чубайса имущества на 70 миллионов рублей. Его основным фигурантом является бывший деловой партнер Чубайса Илья Сучков.

Уголовное дело возбудила подмосковная полиция еще в 2017 году. Чубайс тогда написал заявление о краже имущества из жилого комплекса, расположенного в деревне Переделки в Одинцовском районе, куда входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок.

Во время заседания суда все фигуранты дела заявили, что категорически не признают свою вину.

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