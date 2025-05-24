Бывший вице-губернатор Кубани Нестеренко арестован по делу о злоупотреблении полномочиями

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Октябрьский районный суд Краснодара арестовал бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко на 1 месяц и 29 суток. Об этом сообщает объединенная пресс-службы судов региона.

Нестеренко, курировавший строительную сферу Краснодарского края, подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Против него возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отстранил Нестеренко от должности. По словам главы региона, Нестеренко было предложено покинуть должность из-за стагнации в строительном секторе и отставания в сроках строительства соцобъектов.

До этого был задержан экс-замгубернатора Тамбовской области Сергей Иванов по делу основателя российского сельскохозяйственного и продовольственного холдинга "Русагро" Вадима Мошковича.

Уточнялось, что Мошкович дал взятку в особо крупном размере Иванову, когда тот в период с 2015 по 2020 год находился на должности замглавы администрации Тамбовской области. Основатель "Русагро" рассчитывал на покровительство его структурам в регионе, в том числе на выделение ему миллиардных субсидий.