24 мая, 13:47Происшествия
Бывший вице-губернатор Кубани Нестеренко арестован по делу о злоупотреблении полномочиями
Фото: admkrai.krasnodar.ru
Октябрьский районный суд Краснодара арестовал бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко на 1 месяц и 29 суток. Об этом сообщает объединенная пресс-службы судов региона.
Нестеренко, курировавший строительную сферу Краснодарского края, подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Против него возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отстранил Нестеренко от должности. По словам главы региона, Нестеренко было предложено покинуть должность из-за стагнации в строительном секторе и отставания в сроках строительства соцобъектов.
До этого был задержан экс-замгубернатора Тамбовской области Сергей Иванов по делу основателя российского сельскохозяйственного и продовольственного холдинга "Русагро" Вадима Мошковича.
Уточнялось, что Мошкович дал взятку в особо крупном размере Иванову, когда тот в период с 2015 по 2020 год находился на должности замглавы администрации Тамбовской области. Основатель "Русагро" рассчитывал на покровительство его структурам в регионе, в том числе на выделение ему миллиардных субсидий.