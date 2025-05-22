ТАСС: на Кубани задержан бывший вице-губернатор Александр Нестеренко

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На Кубани задержан бывший вице-губернатор региона Александр Нестеренко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

По данным агентства, чиновника задержали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Кроме того, отмечается, что в администрации Краснодарского края правоохранители проводят следственные мероприятия.

Накануне губернатор региона Вениамин Кондратьев отстранил Нестеренко от должности. Он курировал строительную сферу Краснодарского края. По словам Кондратьева, Нестеренко было предложено покинуть должность из-за стагнации в данном секторе экономики региона и отставания в сроках строительства соцобъектов.

Ранее был задержан экс-замгубернатора Тамбовской области Сергей Иванов по делу основателя российского сельскохозяйственного и продовольственного холдинга "Русагро" Вадима Мошковича.

Уточнялось, что Мошкович дал взятку в особо крупном размере Иванову, когда тот в период с 2015 по 2020 год находился на должности замглавы администрации Тамбовской области. Основатель "Русагро" рассчитывал на покровительство его структурам в регионе, в том числе на выделение ему миллиардных субсидий.