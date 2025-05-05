Гендиректора сети частных клиник в Башкирии обвинили в даче взятки

Фото: Следственный комитет РФ

В Башкирии гендиректора сети частных клиник "Меги" Андрея Тимофеева обвиняют в даче взятки сотруднику Госжилстройнадзора республики, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Тимофееву предъявили обвинение по части 4 статьи 291 УК РФ ("За дачу взятки в крупном размере").

По версии следствия, в августе 2024 года обвиняемый через посредника передал взятку в размере 800 тысяч рублей за непривлечение к ответственности за эксплуатацию здания, где располагается одна из клиник, а также за выдачу положительного заключения о соответствии построенного объекта установленным требованиям.

В правоохранительных органах региона, а также представитель объединенной пресс-службы судов Башкирии подтвердили, что фигурантом дела является Тимофеев, добавив, что ему "избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий".

В следкоме республики рассказали, что с мужчиной провели первоначальные следственные действия, по местам его работы и жительства проведены обыски. Уголовные дела заведены на взяткополучателя и посредника.

Ранее следствие предъявило экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому еще одно обвинение в получении двух взяток в особо крупном размере от региональных застройщиков. Также его жену обвинили в присвоении денежных средств, в трех эпизодах посредничества во взяточничестве в особо крупном размере, а также в двух эпизодах принуждения свидетелей к даче ложных показаний. По версии следствия, за два года он с супругой воспользовался своим служебным положением и незаконно обогатился примерно на 332 миллиона рублей.