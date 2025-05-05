В 2024 году в РФ чаще всего попадались на взятках до 10 тыс рублей

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Основная часть граждан была осуждена в прошлом году в России за взятку до 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные судебного департамента при Верховном суде (ВС) РФ.

Согласно сведениям судебного департамент при ВС РФ, 2 305 человек, в том числе 149 женщин и пять рецидивистов, были приговорены к различным наказаниями по делу о мелком взяточничестве. Например, 24 злоумышленника были направлены в колонию на срок до года. Остальные выплатили штрафы, общая сумма которых составила 40,6 миллиона рублей.

При этом по статье о получении взятки в крупном размере в прошлом году были осуждены 1 633 человек, включая 306 женщин. В колонию были отправлены по этому делу примерно 710 злоумышленников.

"Среди осужденных пять работников суда, 43 работника прокуратуры и следственных органов, почти 500 сотрудников правоохранительных органов", – заявили в судебном департаменте при ВС РФ.

Ранее возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району Марата Тамбиева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, приговорив к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей.

По версии следствия, Тамбиев в процессе расследования дела Infraud Organization вымогал и получил у фигурантов взятку в криптовалюте. Свою вину он не признал.

