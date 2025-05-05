"Коммерсант": замгендиректора АСВ арестована в Москве по делу о мошенничестве

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Суд в Москве арестовал заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов Ольгу Долголеву по подозрению в соучастии в мошенничестве по делу экс-замгендиректора АСВ Александра Попелюха. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По информации издания, Долголева курировала в АСВ юридические вопросы. Женщина была задержана 28 апреля после допросов сотрудников юридического департамента.

Лефортовский суд Москвы арестовал Попелюха 10 октября 2024 года. Арест произошел по ходатайству следствия в рамках уголовного дела.

Также суд отправил под домашний арест арбитражного управляющего Дмитрия Воронина, который участвовал в процедуре банкротства "ВДТ Строй". По данным "Коммерсанта", он вместе с Попелюхом проходит по одному делу о мошенничестве.