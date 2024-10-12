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12 октября, 08:49

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ТАСС: следователи провели обыски у замглавы АСВ Попелюха

Следователи провели обыски у замглавы АСВ Попелюха

Фото: council.gov.ru

Следователи провели обыски по месту жительства арестованного по делу о мошенничестве заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха, сообщает ТАСС со сслыкой на правоохранительные органы.

Обыски проводились на основании санкции суда, который, выдав ее, удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования, указал собеседник агентства.

Во время обысков правоохранители изъяли у Попелюха предметы, представляющие интерес для следствия, отметил он.

Решение о заключении Попелюха под стражу 10 октября вынес Лефортовский суд Москвы. Арест произошел по ходатайству следствия, уточнили в правоохранительных органах.

Позже эта же инстанция отправила под домашний арест арбитражного управляющего Дмитрия Воронина, который участвовал в процедуре банкротства "ВДТ Строй", по делу о мошенничестве. По данным СМИ, он и Попелюх проходят по одному делу о мошенничестве.

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