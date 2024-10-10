Суд продлил арест бизнес-тренеру Шабутдинову до 3 ноября

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Таганский районный суд Москвы решил продлить арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве до 3 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

"Продлить Шабутдинову избранную ранее меру пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Шабутдинова задержали в начале ноября прошлого года. Блогера подозревают в формировании у людей ложного впечатления о его образовательных курсах по предпринимательству.

По последним данным, число потерпевших выросло до 75 человек. Летом следственные органы возбудили еще 22 уголовных дела, которые могут быть связаны с Шабутдиновым.

Защита обвиняемого уверена, что только за 2022 год Шабутдинов уплатил 40 миллионов рублей налогов, что якобы в 10 раз превышает сумму ущерба.

В конце июля суд также заочно арестовал на 2 месяца еще одного фигуранта дела – бывшего гендиректора компании "Лайк Центр" Василия Алексеева. Он обвиняется в совершении 92 преступлений.

