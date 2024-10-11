Еще один фигурант дела замглавы АСВ Попелюха отправлен под домашний арест

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Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест арбитражного управляющего Дмитрия Воронина, который участвовал в процедуре банкротства "ВДТ Строй", по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС заявили в суде.

По данным газеты "Коммерсант", Воронин вместе с замгендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александром Попелюхом проходят по одному делу о мошенничестве.

Ранее эта же судебная инстанция вынесла решение о заключении Попелюха под стражу. Арест произошел по ходатайству следствия, уточнили в правоохранительных органах.

До этого столичный суд отправил в СИЗО адвоката Дениса Шапиро, известного своим участием в представлении интересов командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина будет находиться под стражей до 7 декабря этого года.