ТАСС: суд арестовал замглавы АСВ Александра Попелюха по уголовному делу

Фото: depositphotos/andreyuu

Лефортовский суд Москвы арестовал замгендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха по уголовному делу, пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства не уточнил, о каком именно уголовном деле идет речь, но подчеркнул, что арест произошел по ходатайству следствия.

Между тем в конце сентября Замоскворецкий суд Москвы взыскал с бывшего владельца и президента банка "Югра" Алексея Хотина более 220 миллиардов рублей в доход государства. Он был отправлен под домашний арест по делу о хищении 7,5 миллиарда рублей еще в 2019 году.

В 2023-м суд по требованию Генпрокуратуры РФ взыскал с Хотина более 192 миллиардов рублей задолженности, а также 100% акций нефтяной компании "Русь-Ойл". В начале марта текущего года Хотин был приговорен к 9 годам колонии за растрату более 23 миллиардов рублей. Его признали виновным по статье "Растрата в особо крупном размере".

