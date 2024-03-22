Страховая ответственность АСВ перед вкладчиками банка "Стрела" составляет 332 тыс руб

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Размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед вкладчиками банка "Стрела" оценивается в 332 тысячи рублей. Об этом сообщается на сайте агентства.

Отмечается, что АСВ начнет выплаты не позднее 5 апреля текущего года. Прием заявлений о выплате возмещения и иных документов, а также сама выплата будут производиться агентством без привлечения банка-агента.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у АО "Банк Стрела". В качестве причины указано то, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Центробанка. Уточняется, что регулятор в течение последних 12 месяцев не раз применял меры в связи с этим.

Банк специализировался на оказании услуг по переводу денег между Киви Банком и другими кредитными организациями. Информацию о том, какие операции проводил банк "Стрела", направили в правоохранительные органы.

Киви Банк проводил переводы похищенных средств в пользу дропперов – ЦБ