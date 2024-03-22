ЦБ отозвал лицензию у банка "Стрела"

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Центробанк отозвал лицензию у АО "Банк Стрела", сообщается на сайте регулятора. По величине активов кредитная организация занимала 321 место в банковской системе России.

Такое решение было принято в связи с тем, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. Отмечается, что регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял в связи с этим меры.

Кроме того, кредитная организация допускала нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк "Стрела" специализировался на оказании услуг по переводу денежных средств между Киви Банком и другими участниками рынка банковских услуг. Информацию о проводившихся кредитной организацией операциях направили в правоохранительные органы.

ЦБ назначил банку временную администрацию, функции которой возложены на "Агентство по страхованию вкладов". Суммы вкладов вернут вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного человека.

21 февраля Центробанк отозвал лицензию у Киви Банка. В качестве причины такого решения регулятор назвал многочисленные нарушения законов.

Как уточнил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, Центробанк не нашел необходимости в санации Киви Банка. Эксперты выяснили, что при отзыве лицензии не произойдет "ничего страшного" для рынка, добавил он.

До этого лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у кредитной организации "Гефест". Компания также нарушала законы и нормативные акты регулятора.



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