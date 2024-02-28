ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Гефест"

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Центробанк РФ приказом от 28 февраля 2024 года отозвал у кредитной организации ООО КБ "Гефест" лицензию на осуществление банковских операций. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

Подобный случай стал вторым почти за два года. Как отмечает Банк России, "Гефест" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ РФ.

По данным ЦБ РФ, в течение последних 12 месяцев регулятор неоднократно применял к банку меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков. Также "Гефест" допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По данным ЦБ РФ, организация игнорировала предписания регулятора об устранении выявленных нарушений в области информационной безопасности.

"В связи с неэффективностью и кэптивным характером бизнес ООО КБ "Гефест" на протяжении длительного периода являлся убыточным. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами", – уточнил Банк России.

Помимо этого, более 60% кредитного портфеля "Гефеста" – низкокачественные ссуды. На фоне этого банк совершал операции, которые обеспечивали формальное соблюдение требований к величине капитала, подчеркнули в Центробанке.

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