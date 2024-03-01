ФСБ начала проверку Киви Банка – СМИ

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На прошлой неделе сотрудники ФСБ начали проверять Киви Банк на предмет возможного вывода за границу средств, полученных незаконным путем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.

Один из собеседников рассказал изданию, что проверку проводит управление "К" ФСБ РФ. Она началась по инициативе Центробанка в связи с ростом числа телефонных и IT-мошенничеств, которые осуществляются в том числе с территории Украины.

Сооснователь Киви Банка Сергей Солонин отказался комментировать данные. Он заявил, что организация все продала после полугодового процесса по подготовке сделки.

Центробанк РФ отозвал лицензию у Киви Банка 21 февраля. Причиной для такого шага стали нарушения законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Центробанка.

После этого оказалось недоступно пополнение Qiwi-кошельков. Также компания заблокировала вывод средств с кошельков в своей системе.



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