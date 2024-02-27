Нацбанк Киргизии аннулировал регистрацию Киви Банка

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Национальный банк Киргизии принял решение об аннулировании регистрации Киви Банка в качестве оператора международной системы денежных переводов Contact и электронных денег. Об этом заявил глава Управления платежных систем НБ страны Айбек Султаналиев.

"В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Киви Банк в стране происхождения – Российской Федерации – аннулирована регистрация Киви Банк в Национальном банке Киргизии", – цитирует его "Интерфакс".

Как отметил Султаналиев, погашение обязательств происходит с учетом страховых инструментов и договоров между платежными системами и коммерческими банками государства.

"В штатном режиме отрабатывается вопрос, есть действующие инструменты. Если какие-то переводы были, то с клиентами в рамках договорных отношений проводят работу", – добавил он.

Центробанк РФ отозвал лицензию у Киви Банка 21 февраля. Причиной для такого шага стали нарушения законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Центробанка.

После этого оказалось недоступно пополнение Qiwi-кошельков. Также компания заблокировала вывод средств с кошельков в своей системе.

Вместе с тем в Киви Банке заявили, что у компании не было признаков банкротства. В банке уточнили, что в данный момент нет определенности, как события будут развиваться дальше, сколько времени займет ликвидация и будут ли после этого доступны какие-либо средства АО "Киви".



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