В Киви Банке заявили, что у компании не было признаков банкротства

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У Киви Банка не было признаков банкротства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

Кроме того, капитал, оставшийся после ликвидации Киви Банка, который составляет 25 миллиардов рублей на конец 2023 года, будет передан российскому юридическому лицу АО "Киви". В банке уточнили, что в данный момент нет определенности, как события будут развиваться дальше, сколько времени займет ликвидация и будут ли после этого доступны какие-либо средства АО "Киви".

Ранее сообщалось, что размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед вкладчиками Киви Банка составляет 4,3 миллиарда рублей. Возмещение получат около 300 физических, десяти тысячи юридических лиц, а также порядка 11 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Центробанк отозвал лицензию у Киви Банка 21 февраля. Причина – нарушение законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов регулятора.

Спустя время пополнение Киви-кошельков стало недоступно, позже был заблокирован вывод денег с кошельков в своей системе.

Владельцам кошельков Киви Банка рассказали, как вернуть деньги