Около 4,4 млрд рублей находится на виртуальных кошельках Киви Банка

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Около 4,4 миллиарда рублей находится на 9,3 миллиона виртуальных кошельках Киви Банка. Об этом сообщается в телеграм-канале Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое назначено временной администрацией банка.

При этом примерно 1,3 миллиона из виртуальных кошельков анонимные (с лимитом до 15 тысяч рублей), на них находится около 277 миллионов рублей. Средний размер остатка средств на одном кошельке – 212 рублей.

Между тем на кошельках с упрощенной идентификацией (с лимитом до 60 тысяч рублей) размещено 2,35 миллиарда рублей. Всего таких кошельков – 7,15 миллиона штук. Средний размер остатка составляет 328 рублей.

На кошельках с полной идентификацией клиента (с лимитом до 600 тысяч рублей) находится 1,76 миллиарда рублей, таких кошельков – 0,87 миллиона штук. Средний размер остатка средств одного кошелька – 2 034 рубля.

По предварительным данным, у Киви Банка достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами, в том числе с владельцами электронных кошельков. При этом АСВ внимательно изучает качество кредитного портфеля банка, выданные им поручительства и гарантии.

В АСВ добавили, что работают над упрощением процедуры подачи требований для владельцев электронных кошельков через личный кабинет Qiwi. Требования по средствам на электронных кошельках банка будут удовлетворяться в период его ликвидации в составе третьей очереди, уточнили в агентстве.

Ранее АСВ сообщило о появлении в интернете мошеннических сайтов – двойников Киви Банка. Как уточнили в госкорпорации, за вознаграждение такие сервисы предлагают вывести средства из банка.

ЦБ РФ отозвал лицензию у Киви Банка утром 21 февраля. Поводом для этого стали нарушения законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Центробанка.

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