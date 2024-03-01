АСВ выплатило вкладчикам Киви Банка 880,3 млн рублей за два дня

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Агентство по страхованию вкладов выплатило вкладчикам Киви Банка 880,3 миллиона рублей за два дня. Об этом сообщается в телеграм-канале АСВ.

"С 29 февраля 2024 года страховое возмещение получили 1 458 вкладчиков Киви Банка (АО) на сумму 880,3 миллиона рублей", – поделилось агентство.

Выплата составляет около 20% объема страховой ответственности государственной корпорации АСВ по данному банку.

О том, что агентство начало выплаты страхового возмещения вкладчикам Киви Банка, стало известно 29 февраля. Выплаты осуществляли через "Уралсиб", действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента.

21 февраля Центробанк отозвал лицензию у Киви Банка. В качестве причины такого решения регулятор назвал многочисленные нарушения законов.



Как уточнил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, Центробанк не нашел необходимости в санации Киви Банка. Эксперты выяснили, что при отзыве лицензии не произойдет "ничего страшного" для рынка, добавил он.

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