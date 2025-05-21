ТАСС: экс-замгубернатора Тамбовской области задержан по делу основателя "Русагро"

Фото: tambov.gov.ru

Экс-замгубернатора Тамбовской области Сергей Иванов задержан по делу основателя российского сельскохозяйственного и продовольственного холдинга "Русагро" Вадима Мошковича. Об этом ТАСС рассказал источник в полиции.

Как сообщил источник в правоохранительных органах агентству, Мошкович дал взятку в особо крупном размере Иванову, когда тот в период с 2015 по 2020 год находился на должности замглавы администрации Тамбовской области. Основатель "Русагро" рассчитывал на покровительство его структурам в регионе, в том числе на выделение ему миллиардных субсидий.

В результате полученной из разных источников информации и в рамках оперативно-разыскных мероприятий были собраны доказательства, благодаря которым следователи смогли допросить фигурантов дела в статусе подозреваемых.

В конце марта Мошковичу и бывшему гендиректору "Русагро" Максиму Басову были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Спустя время основателя фирмы и экс-гендиректора холдинга заключили под стражу.

Свою вину Мошкович не признал. Кроме того, он опроверг информацию о наличии у него частного самолета, на котором якобы мог скрыться от следствия. Также основатель "Русагро" указал на проблемы с сердцем, поэтому просил избрать любую меру пресечения, не связанную с арестом. При этом, по словам адвоката, холдинг был готов внести залог в размере 1 миллиарда рублей за обвиняемого, но суд отказал.

В мае следователи завели новое дело в отношении Мошковича. Оно связано с дачей взятки в особо крупном размере. При этом защита обвиняемого возразила против приобщения документа о возбуждении дела, так как материалы им предоставлены не были.

