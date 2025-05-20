Новое уголовное дело возбуждено в отношении основателя "Русагро" Мошковича

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Следователи завели уголовное дело по факту дачи взятки в особо крупном размере в отношении основателя российского сельскохозяйственного и продовольственного холдинга "Русагро" Вадима Мошковича, пишет РИА Новости.

О новом обвинении стало известно во время заседания в Мещанском суде Москвы, где рассматривается прошение о продлении ареста Мошковичу и бывшему гендиректору агрохолдинга Максиму Басову.

При этом защита возразила против приобщения документа о возбуждении нового дела, так как материалы им предоставлены не были.

Обыски в офисах "Русагро" проводились 26 марта. Однако холдинг заявил, что это не связано с нынешней деятельностью компании. Фирма продолжила работать в штатном режиме и выразила готовность к предоставлению необходимых сведений уполномоченным органам.

Спустя время Мошковичу и Басову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. В связи с этим акции холдинга упали более чем на 20% на Мосбирже.

Суд 27 марта арестовал Мошковича. Он не признал вину и опроверг информацию о наличии у него частного самолета, на котором тот якобы мог скрыться от следствия.

Кроме того, основатель "Русагро" заявил о проблемах с сердцем, поэтому требовал избрать любую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. В свою очередь, адвокат обвиняемого сообщил, что холдинг готов внести залог в размере 1 миллиарда рублей за Мошковича. Однако суд отказал.

На том же заседании суд отправил в СИЗО и Басова.