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СК: задержанный глава администрации Новочеркасска получил взятку земельным участком

Задержанный глава администрации Новочеркасска получил взятку земельным участком – СК

Фото: телеграм-канал "Юрий Лысенко"

Задержанный глава администрации Новочеркасска в Ростовской области Юрий Лысенко получил взятку в виде земельного участка и строительства на нем жилого дома на общую сумму свыше 8 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, Лысенко получил взятку от застройщика в 2024 году при посредничестве своего подчиненного. Взятка предназначалась за организацию строительства школы за счет бюджетных средств на застраиваемой бизнесменом территории и включение этого объекта в программу комплексного развития территорий Ростовской области.

Против Лысенко и его подчиненного заведены уголовные дела. Выполняются необходимые меры, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Информация о задержании Лысенко появилась вечером 13 мая. Также прошли обыски в его офисе, жилом доме и у его родственников.

Ранее по обвинению в коррупции был задержан министр транспорта Бурятии Александр Гоге. Как передает зампреда правительства республики Вячеслав Сухоруков, его задержание было ожидаемо, правительство Бурятии взаимодействовало с сотрудниками правоохранительных органов по данному делу.

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