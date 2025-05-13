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13 мая, 23:30

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ТАСС: задержан глава администрации Новочеркасска Ростовской области

Задержан глава администрации Новочеркасска Ростовской области – СМИ

Фото: телеграм-канал "Юрий Лысенко"

Сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Задержание Лысенко прошло в рамках расследования уголовного дела, в котором его подозревают в получении взятки. Также уточняется, что сейчас проходят обыски в офисе главы администрации, дома и у его родственников.

Ранее по обвинению в коррупции был задержан министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге. Правительство республики взаимодействовало с сотрудниками правоохранительных органов по данному делу.

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