Хинштейн заявил, что уровень коррупции в Курской области достиг высшей планки

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Коррупция в Курской области достигла высшей должностной планки. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врио губернатора региона Александра Хинштейна.

"Люди, один раз уже пойманные за руку, не должны работать во власти. Тем более в регионе, где уровень коррупции достиг высшей должностной планки", – написал Хинштейн в телеграм-канале.

Он также опубликовал анонимный вопрос на эту тему, в котором проголосовали уже примерно 3,5 тысячи пользователей. Большинство считают, что люди с судимостью не должны занимать посты во власти и властных структурах.

Ранее Хинштейн заявил, что власти Курской области окажут содействие следствию по делу о хищении бюджетных средств при строительстве оборонительных сооружений. Речь идет о бетонных пирамидах, называемых зубами дракона. Он подчеркнул, что правительство региона не намерено скрывать преступников.

По данным СМИ, дело было возбуждено после экспертизы качества установленных бетонных пирамид в приграничье области. Заказчиком работ по установке зубов дракона была "Корпорация развития Курской области".