Фигурантам дела "Русагро" предъявлены обвинения в мошенничестве

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Основателю компании "Русагро" Вадиму Мошковичу и экс-гендиректору фирмы Максиму Басову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, заявил адвокат Руслан Кожура в беседе с РИА Новости.

"Дело в отношении Басова и Мошковича расследует следственный департамент МВД", – сказал собеседник агентства.

Кожура отметил, что следователи МВД намерены избрать меру пресечения Басову и Мошковичу в виде ареста. По его словам, этот вопрос решится 27 марта в 14:00 в Мещанском суде.

Ранее стало известно, что в нескольких офисах "Русагро" прошли обыски, инициированные правоохранительными органами. Несмотря на обыски работать фирма продолжила в штатном режиме. На фоне этих новостей акции компании перешли к снижению более чем на 20% на Мосбирже.

