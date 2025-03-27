Суд арестовал экс-гендиректора "Русагро" по делу о мошенничестве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО до 25 мая экс-гендиректора российского сельскохозяйственного и продовольственного холдинга "Русагро" Максима Басова, которого обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Таким образом, суд не стал удовлетворять ходатайство Басова и его адвоката об избрании любой меры пресечения, не связанной с арестом.

В свою очередь, правозащитник экс-гендиректора холдинга "Русагро" Дмитрий Кравченко заявил в беседе с ТАСС, что подаст апелляцию на решение суда.

Обыски в офисах "Русагро" проводились 26 марта. Однако холдинг заявил, что это не связано с нынешней деятельностью компании. Фирма продолжила работать в штатном режиме и выразила готовность к предоставлению необходимых сведений уполномоченным органам.

Спустя время основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу и Басову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. В связи с этим акции холдинга упали более чем на 20% на Мосбирже.

27 марта суд арестовал Мошковича. Он не признал вину и опроверг информацию о наличии у него частного самолета, на котором тот якобы мог скрыться от следствия.

Кроме того, основатель "Русагро" заявил о проблемах с сердцем, поэтому требовал избрать любую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. В свою очередь, адвокат обвиняемого сообщил, что холдинг готов внести залог в размере 1 миллиарда рублей за Мошковича. Однако суд отказал.

