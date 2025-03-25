Расследование дела в отношении экс-адвоката Пашаева завершено

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Военные следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева, передает пресс-служба Следственного комитета России.

В настоящее время по ходатайству военного следователя он находится под стражей, уточнили в ведомстве. Также там напомнили, что на имущество Пашаева наложен арест в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий.

Пашаева был задержан в Москве в середине сентября 2024 года. Правоохранители предположили, что при встрече с Алексеем Блиновским (мужем блогера Елены Блиновской. – Прим. ред.) экс-адвокат убедил его в том, что за денежное вознаграждение сможет освободить супружескую пару от уголовной ответственности.

"Пашаев путем обмана похитил у Блиновского денежные средства в сумме более 47 миллионов рублей", – уточнили в СК.

Кроме того, по данным ведомства, экс-адвокат аналогичным способом пытался похитить более 15 миллионов рублей у гражданина Алексея Захарова.

"Свой преступный умысел он до конца не довел, так как его преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов", – добавили в СК.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ему предъявили обвинение, однако сотрудничать со следствием он отказался. Пашаев считает свое уголовное дело заказным.

В марте Московский гарнизонный военный суд на закрытом от журналистов судебном процессе продлил арест Пашаеву до 15 мая.