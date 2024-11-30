ТАСС: по делу бывшего адвоката Пашаева о мошенничестве допрошена его супруга

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Следователи допросили супругу экс-адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Следователи также провели обыск в квартире обвиняемого, в ходе которого были обнаружены и изъяты денежные средства, отметил собеседник агентства. По его уточнению, сумма изъятых силовиками денег не превышает 100 тысяч рублей.

Представители защиты Пашаева, в свою очередь, следственные действия не комментируют, так как с них взята подписка о неразглашении данных следствия.

Пашаева задержали в Москве в середине сентября. По версии правоохранителей, в феврале этого года при встрече с Блиновским экс-адвокат убедил его в том, что за денежное вознаграждение он сможет освободить супружескую пару от уголовной ответственности.

Предварительно, в результате сделки Пашаев получил 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. В связи с этим было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Также ему предъявили обвинение, сотрудничать со следствием он отказался.

Свой арест Пашаев обжаловал. Однако в начале ноября суд продлил ему срок ареста до 15 января 2025 года. Позже он заявил, что не признает вину в мошенничестве и считает свое уголовно дело заказным.