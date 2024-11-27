Пашаев не признал вину в мошенничестве

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Экс-адвокат Эльман Пашаев не признает вину в мошенничестве в особо крупном размере и считает свое уголовно дело заказным, сообщает ТАСС.

Об этом он заявил во Втором Западном окружном военном суде, где рассматривается его жалоба на продление срока ареста. По мнению Пашаева, уголовное дело в отношении него возбудили по заявлению блогера Алексея Блиновского, признанного потерпевшей стороной.

Экс-адвокат добавил, что его невиновность подтверждает тот факт, что он пожертвовал для нужд армии свои личные сбережения.

Пашаева задержали в Москве в середине сентября. По версии правоохранителей, в феврале этого года при встрече с Блиновским экс-адвокат убедил его в том, что за денежное вознаграждение он сможет освободить супружескую пару от уголовной ответственности.

Предварительно, в результате сделки Пашаев получил 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. В связи с этим было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Также ему предъявили обвинение, сотрудничать со следствием он отказался.

Свой арест Пашаев обжаловал. Однако в начале ноября суд продлил ему срок ареста до 15 января 2025 года.