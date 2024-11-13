13 ноября, 19:33Происшествия
Суд продлил арест экс-адвокату Пашаеву, обвиняемому в особо крупном мошенничестве
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Московский гарнизонный военный суд продлил срок ареста до 15 января 2025 года бывшему адвокату Эльману Пашаеву, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, пишет ТАСС со ссылкой на данные судебной инстанции.
Таким образом, было удовлетворено ходатайство военных следователей.
Пашаева задержали в Москве в середине сентября. По версии правоохранителей, в феврале этого года при встрече с Алексеем Блиновским (мужем блогера Елены Блиновской. – Прим. ред.) экс-адвокат убедил его в том, что за денежное вознаграждение он сможет освободить супружескую пару от уголовной ответственности.
По предварительной информации, в результате сделки Пашаев получил 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Также ему предъявили обвинение, сотрудничать со следствием он отказался. Свой арест он обжаловал.
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