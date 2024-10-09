ТАСС: экс-адвоката Пашаева проверят на причастность к другим эпизодам мошенничества

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Следователи начали проверку бывшего адвоката Эльмана Пашаева на причастность к другим эпизодам мошенничества. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

В случае обнаружения в уголовном деле могут появиться новые эпизоды аналогичного преступления, уточнил собеседник агентства.

Пашаева задержали в Москве в середине сентября. По версии правоохранителей, в феврале этого года при встрече с Алексеем Блиновским (мужем блогера Елены Блиновской. – Прим. ред.) экс-адвокат убедил его в том, что за денежное вознаграждение он сможет освободить супружескую пару от уголовной ответственности.

По предварительной информации, в результате сделки Пашаев получил 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Также ему предъявили обвинение, сотрудничать со следствием он отказался.

Суд заключил фигуранта дела под стражу до 15 ноября. Свой арест он обжаловал.