18 сентября, 16:40Происшествия
Военный суд в Москве арестовал экс-адвоката Пашаева
Фото: ТАСС/Алексей Белкин/NEWS.ru
Московский гарнизонный военный суд арестовал на два месяца экс-адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.
Бывшего адвоката отправили в СИЗО до 15 ноября. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.
Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме.
О задержании Пашаева в Москве стало известно 17 сентября. Следственный комитет установил, что в феврале 2024 года при личной встрече с Алексеем Блиновским (мужем блогера Елены Блиновской. – Прим. ред.) в Москве Пашаев убедил его в том, что за денежное вознаграждение ему удастся освободить супругов от уголовной ответственности.
По предварительным данным, в результате Пашаев получил 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.
В отношении бывшего адвоката завели уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". В соответствии с указанной статьей экс-адвокату грозит лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере 1 миллиона рублей.
Экс-адвокат Пашаев обещал освободить Блиновских от уголовной ответственности за 45 млн руб