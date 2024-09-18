Военный суд в Москве арестовал экс-адвоката Пашаева

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Московский гарнизонный военный суд арестовал на два месяца экс-адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.

Бывшего адвоката отправили в СИЗО до 15 ноября. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме.

О задержании Пашаева в Москве стало известно 17 сентября. Следственный комитет установил, что в феврале 2024 года при личной встрече с Алексеем Блиновским (мужем блогера Елены Блиновской. – Прим. ред.) в Москве Пашаев убедил его в том, что за денежное вознаграждение ему удастся освободить супругов от уголовной ответственности.

По предварительным данным, в результате Пашаев получил 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.

В отношении бывшего адвоката завели уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". В соответствии с указанной статьей экс-адвокату грозит лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере 1 миллиона рублей.

