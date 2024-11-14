Экс-адвокат Эльман Пашаев сравнил изолятор с гостиницей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Экс-адвокат Эльман Пашаев в интервью телеграм-каналу SHOT сравнил изолятор с гостиницей.

В настоящее время Пашаев находится в СИЗО "Матросская тишина", известном как "Кремлевский централ". Это один из самых строгих изоляторов. В него попадают генералы, адвокаты и юристы.

Как рассказал экс-адвокат, его утраивают предоставленные условия.

"В России нет такого изолятора, где я нахожусь сейчас. Честно, как в гостинице. Настолько все на наивысшем уровне, с таким ремонтом. Чисто все. Я имею в виду, все в рамках закона", – сказал Пашаев.

Он отметил, что в изоляторе есть спортзал и душ, а время летит очень быстро из-за насыщенного графика – спорт, прогулка, чтение. В изоляторе каждую неделю меняют постельное белье, а также позволяется заказывать еду из местного ресторана.

"Начальник очень достойный, администрация – они все настолько вежливые, все на "вы", – добавил он.

В телеграм-канале добавили, что в СИЗО действует режим повышенного надзора и усиленной безопасности. Пашаеву можно контактировать только с адвокатом по своему делу о мошенничестве.

Пашаева задержали в Москве в середине сентября. По версии правоохранителей, в феврале этого года при встрече с Алексеем Блиновским (мужем блогера Елены Блиновской. – Прим. ред.) экс-адвокат убедил его в том, что за денежное вознаграждение он сможет освободить супружескую пару от уголовной ответственности.

Предварительно, в результате сделки Пашаев получил 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. В связи с этим было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Также ему предъявили обвинение, сотрудничать со следствием он отказался. Свой арест Пашаев обжаловал.