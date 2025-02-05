Бывший адвокат Пашаев обещал второму потерпевшему безопасные условия в зоне СВО и награду

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Экс-адвокат Эльман Пашаев обещал второму потерпевшему по фамилии Захаров, который является фигурантом дела о сбыте наркотиков в особо крупном размере, избежать уголовной ответственности с помощью заключения контракта с Минобороны РФ и отправки в зону СВО. Об этом заявили во Втором Западном окружном военном суде, передает ТАСС.

Потерпевший в своих показаниях указал, что Пашаев обещал это выполнить за определенное вознаграждение. Экс-адвокат также уверял мужчину, что в зоне СВО он будет находиться в безопасности и даже сможет получить награду.

"Я знал, что меня посадят, у меня была об этом информация, так как давили на мое командование", – заявил Пашаев в ответ на показания Захарова.

Кроме того, судья во время рассмотрения жалобы защиты на продление срока ареста экс-адвокату заявил, что Пашаев совершал мошеннические действия на протяжении долгого времени с соблюдением мер конспирации.

В свою очередь, защита осужденного настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест, мотивируя тем, что тот участвовал в штурмовой группе, был ранен два раза, имеет награды.

"Хищение, которое вменяют моему подзащитному, не совершал. Пашаев помог Блиновскому (Алексей Блиновский – муж блогера Елены Блиновской. – Прим. ред.) попасть не в штурмовики, а в КБ (конструкторское бюро, где Блиновский занимался сборкой БПЛА. – Прим. ред.)", – добавил адвокат, заявив, что Пашаев обеспечивал воинские части, где проходил службу до задержания.

Итогом судебного заседания стало признание законным решения Московского гарнизонного военного суда, который продлил обвиняемому в мошенничестве Пашаеву срок ареста до середины марта.

Пашаева задержали в Москве в середине сентября 2024 года. По версии правоохранителей, при встрече с Алексеем Блиновским (мужем блогера Елены Блиновской. – Прим. ред.) экс-адвокат убедил его в том, что за денежное вознаграждение сможет освободить супружескую пару от уголовной ответственности.

Предварительно, в результате сделки Пашаев получил 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. В связи с этим было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ему предъявили обвинение, сотрудничать со следствием он отказался.

В отношении него также было возбуждено еще одно уголовное дело по второму эпизоду мошенничества, которое связано с фигурантом дела о сбыте наркотиков. Пашаев не признал вину ни по одному из вменяемых ему эпизодов в мошенничестве. Он считает свое уголовное дело заказным.

