Экс-адвокат Пашаев стал фигурантом нового уголовного дела о мошенничестве

Фото: TACC/News.ru/Алексей Белкин

Московский гарнизонный военный суд вменил бывшему адвокату Эльману Пашаеву второй эпизод мошенничества, пишет ТАСС.

О новом обвинении стало известно во время закрытого заседания по продлению ему меры пресечения. Известно, что потерпевшим по этому делу проходит человек по фамилии Захаров, который не смог явиться в суд.

Адвокаты Пашаева, в свою очередь, вину признавать отказались по всем эпизодам.

Пашаева задержали в Москве в середине сентября 2024 года. По версии правоохранителей, при встрече с Алексеем Блиновским (мужем блогера Елены Блиновской. – Прим. ред.) экс-адвокат убедил его в том, что за денежное вознаграждение сможет освободить супружескую пару от уголовной ответственности.

Предварительно, в результате сделки Пашаев получил 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. В связи с этим было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ему предъявили обвинение, сотрудничать со следствием он отказался.

Свой арест Пашаев обжаловал. Однако затем суд продлил ему срок ареста до 15 января 2025 года. Он заявил, что не признает вину в мошенничестве и считает свое уголовное дело заказным.

